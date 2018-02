FOOTBALL - LE FILS DE DROGBA SIGNE À GUINGAMP

Un Drogba en cache un autre. Après le talentueux Didier Drogba qui a connu une belle carrière, on devrait pouvoir compter, sous peu, avec Isaac, le fils de Drogba. L'adolescent, âgé de 17 ans, s'est engagé lundi avec les U19 de l'En Avant Guingamp, club français de Ligue 1. Equipe où le natif de Niaprahio est passé pour la saison 2002-2003 et pour laquelle il a claqué 24 buts en 50 apparitions en Ligue 1. Né le 15 décembre 2000 à Vannes (France), Isaac Drogba a été formé en Angleterre, plus précisément à Chelsea, au moment où son géniteur y évoluait. N'ayant pas encore 18 ans, Isaac Drogba ne peut pas signer un contrat professionnel.

Attaquant comme son célèbre père, Isaac commence aussi comme lui à Guingamp, le premier club de Ligue de l'ancien capitaine des Éléphants. Un choix que juge l'oncle de Didier Drogba, Michel Goba, celui-là même qui a guidé les premiers pas de D.D. en France : " C'est déjà bien qu'il signe à Guingamp, c'est un club qui lance les jeunes. Ce sera un bon départ pour lui. Je l'ai entraîné la saison dernière, je connais ses capacités. C'est un finisseur, un peu comme son père. avec un dose technique au dessus de la moyenne. Il a des gestes naturels qui rappellent son père. Il a une bonne base, Chelsea, c'est le top niveau. Ça ne m'étonnerait qu'il réussisse à Guingamp. Le gosse a la tête sur les épaules. Il ne s'occupe surtout pas du nom de son père. Je lui ai conseillé de ne pas s'occuper de la notoriété de son père et de jouer son football", commente l'ancien international ivoirien. Une chose est certaine, les enfants de grands footballeurs n'ont pas toujours la même réussite que leurs géniteurs. Isaac sera-til l'exception qui confirme la règle ? Surtout que son père et lui commencent dans le même club...



Edson Titi