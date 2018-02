FEMUA : Le parrain de la 11ème édition est connu

La 11 édition du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA 11) qui se tiendra du 17 au 22 Avril 2018 autour du thème : « Jeunesse Africaine et Immigration Clandestine » sera parrainée par le Premier Ministre Ivoirien M. Amadou Gon Coulibaly.

Le chef du gouvernement Ivoirien a accordé une audience au groupe Magic System, initiateur dudit Festival, qui était accompagnée par une délégation de sa Fondation et de Gaou Productions le Mardi 30 Janvier dernier en fin d’après-midi.

Prenant la parole au nom de la délégation qu’il conduisait et sacrifiant à la tradition de ce début d’année, Asalfo, lead vocal du quatuor musical Ivoirien a présenté ses vœux de nouvel an au premier ministre avant de lui présenter les grandes articulations de la 11ème édition du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo.

Le commissaire général du FEMUA a aussi annoncé les inaugurations prochaines de l’école primaire Magic System de Séguéla et du centre de santé de Loulo, localités situées dans le Nord de la Cote d’Ivoire.

A’Salfo a clos son propos en sollicitant le parrainage du Chef du gouvernement après avoir égrené les raisons qui ont motivé ce choix.

La demande de parrainage à lui soumise a été acceptée avec joie par le premier Ministre Ivoirien qui s’est dit honoré du choix porté sur sa personne. Aussi, a-t-il en retour renvoyé ses vœux de bonne et heureuse année au groupe Magic System qui, a-t-il affirmé, « fait la fierté de la Côte d’Ivoire ».

Facteur de développement par ses actions sociales, le FEMUA compte à son actif la réhabilitation et l’équipement d’hôpitaux, d’orphelinats, de pouponnières, des dons aux réfugiés ainsi que la construction de plusieurs établissements scolaires offerts à l’Etat de Côte d’Ivoire.

Un Festival qui se positionne comme le plus grand événement culturel et social de la Côte d'Ivoire, ainsi que de la sous-région.



SOUCE : Communication GAOU PRODUCTION