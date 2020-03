Extrait du manuel occidental du « Parfait petit falsificateur de l’histoire de l’Afrique noire »

Cheikh Anta Diop nous a prévenus.Le climat géopolitique actuel ne favorise pas un échange honnête sur le plan de l’historiographique entre le nord et le sud. Mais en attendant, les chercheurs panafricains doivent poursuivre leurs recherches et se débarrasser de toute tutelle intellectuelle extérieure pour accomplir leur mission avec rigueur et dévouement.En fait, il s’agit d’assumer nos responsabilités d’hommes et de femmes d’ascendance africaine et de laver l’honneur de nos ancêtres, tout en préparant l’avenir des jeunes générations. Mais nombreux sont ceux qui n’ont pas encore saisit les multiples facettes que revêt la falsification de l’histoire de l’Afrique depuis l’ère coloniale. Le but visé est de nier toute réalisation civilisationnelle autochtone en Afrique noire (sciences, architecture, organisation politique, spiritualité, etc...).Les ouvrages proposés au public sont tellement bien faits que l’on pense qu’ils disent la vérité. Pourtant ils travestissent allègrement la vérité historique. Voilà pourquoi il est important de bien comprendre le mécanisme de la falsification occidentale de l’histoire de l’humanité.Ainsi, l’étude de l’histoire comporte des règles strictes qui sont toujours bafouées par les historiens occidentaux lorsqu’il est question du passé de l’Afrique. Voilà les pistes suivies par les menteurs.Ne pas perdre de vue l’objectif suprême : Nier toute intelligence civilisationnelle aux peuples d’Afrique noire. Toute démonstration doit aboutir explicitement ou implicitement à cette conclusion. Il convient de maintenir dans l’esprit du public la vision d’une Afrique sauvage, non civilisée qui sert de justification moralisatrice à l’occident.Éviter de mentionner les écrits valorisants des peuples étrangers ayant pénétré en Afrique, peu importe la période. Nier par tous les moyens leurs attestations quant à l’origine nègre des faits civilisationnels décrits (réalisations architecturales, organisation sociale, découvertes, etc...).Tout faire pour nier l’origine africaine des Egyptiens anciens (documentaires TV, articles de presse, ouvrages historiques, sites web...). Nier ou travestir les écrits des Grecs anciens, des Arabes anciens et des Juifs anciens, témoins visuels reconnaissant l’origine africaine de cette civilisation. Ne jamais citer les passages concernés. Traiter avec dérision tout auteur reprenant les citations concernées.Trafiquer la documentation historique africaine : falsifier les textes, les datations, les fresques murales, multiplier les erreurs de traduction. Éviter tout document africain dévoilant l’origine autochtone des Egyptiens anciens.Éviter de divulguer les vrais résultats des fouilles archéologiques et des datations au carbone 14 afin de placer continuellement la Mésopotamie devant l’Afrique pour les découvertes cruciales (inventions de l’écriture, des mathématiques, de l’astronomie, etc...). Pour la Mésopotamie, maintenir le flou artistique : Qui a découvert ? qui a daté ? quand ? où ? comment ? voilà les questions auxquelles il ne faut jamais répondre.Ne jamais citer les résultats des colloques internationaux de confrontation de thèses historiques et scientifiques entre chercheurs panafricains et occidentaux. Passez sous silence l’existence des rapports (Actes) car ceux-ci sont tous en défaveur des thèses historiques occidentales.Ne jamais inviter un chercheur non-occidental à un débat public sur l’histoire de l’humanité car il risquerait de dévoiler nos subterfuges.Présenter les analyses historiques actuelles comme exactes même si elles sont en parfaite contradiction avec les aveux des historiens anciens. Pour y parvenir, passer sous silence l’existence de documents contradictoires à notre thèse.Défendre explicitement ou implicitement, à travers toute analyse historique, la supériorité intellectuelle des peuples nordiques sur l’Afrique noire. Nier l’héritage africain (sciences, culture, spiritualité, etc...) par tous les moyens malhonnêtes.Ne jamais dévoiler l’intégralité de la documentation historique universelle car cette démarche risque de nuire aux thèses occidentales. Ne jamais citer les travaux de quelconque chercheur ou spécialiste africain. Préserver par tous les moyens la tutelle intellectuelle occidentale.: Injecter artificiellement dans les consciences panafricaines, le souvenir d’une Afrique sauvage, perpétuellement asservie, à la dérive, civilisée par l’occident et sans avenir. Mettre à profit l’ignorance des Noirs vis à vis de leur propre histoire pour les maintenir éternellement en servitude.Mettre en quarantaine tout chercheur occidental refusant de collaborer. Résilier les commandes de ses ouvrages, éviter de l’inviter à des débats et le supprimer des listes bibliographiques en université.Ne jamais faire la promotion d’un ouvrage émanant d’un auteur panafricain présentant l’Afrique de façon positive et pragmatique. Au contraire, médiatiser tout auteur panafricain, dévalorisant le continent ou ses ressortissants.Faire en sorte que les personnes d’ascendances africaines se persuadent de leur responsabilité dans le déclin de l’Afrique et attendent leur salut de l’extérieur.Nier l’héritage spirituel de l’Afrique noire et maintenir l’image d’une Afrique maudite en ayant recours à des textes religieux subversifs et sans fondement historique (ex. Malédiction de Cham). Forcer les Africains a ne percevoir leur salut que dans l’au-delà, par le biais exclusif de Dieux étrangers voir même extra-terrestres, qu’ils prieront avec dévotion et naïveté.A travers les ouvrages historiques destinés aux enfants, induire explicitement ou implicitement la vision de la hiérarchisation des races chères à Gobineau. Présenter les personnages Noirs exclusivement en position servile même s’il s’agit de civilisations implantées en Afrique. Préférer, des décors précaires (huttes en paille) aux grands empires noirs comme lieu de déroulement des actions. Passer sous silence les cours royales des grandes empires, la chevalerie africaine précoloniale et le prestige international des civilisations africaines.Telles sont les règles à suivre pour espérer poursuivre votre carrière professionnelle d’historien dans l’espace francophone !