Excision en Côte d’Ivoire : Une solution proposée aux femmes mutilées

Plus de souci pour les femmes excisées vivant en Côte d’Ivoire. Elles pourront bénéficier de la reconstitution du clitoris, par le biais d’une intervention chirurgicale.C’est ce qu’a soutenu Dr Harlicot Jean Philippe, gynécologue-chirurgien à Rennes (France), spécialiste en réparation des femmes victimes de mutilation génitale. Il l’a fait savoir lors d’une conférence de presse, le samedi 24 février 2018, à Grand-Bassam, organisée par l’Association culturelle Zassa d’Afrique (Acza), sur la lutte contre la pratique de l’excision par une approche compréhensive. « Le but de cette opération est de reconstituer un clitoris d’aspect normal, en bonne position et sensible », a-t-il rassuré, donnant l’espoir aux femmes victimes.