Est-ce que Dieu écoute même les prières des Africains ?

De telles anecdotes confirment évidemment le paradoxe que je vis curieusement en Afrique, mon Afrique. Chez nous, apparemment plus on prie, moins Dieu réagit. Plus on lui demande les mariages, plus les célibataires augmentent. Plus on invoque la paix, plus il y a les guerres. Etc. Que de paradoxes donc! Au finish, Dieu écoute t-il même les prières des Africains?



J’ai sincèrement passé le temps à m’interroger ces jours-ci sur toutes ces souffrances que vivent les Hommes en Afrique, malgré leur attachement accru et prouvé à Dieu. Chez nous, la religion c’est l’opium. C’est connu. Tellement on la consomme. On la saoule même. Que de fervents croyants. Que de prophètes miraculeux. Que d’églises réveillées. Que de pasteurs dévoués. Mais, curieusement, malgré tant de prières et de croyances, le continent, lui sombre dans l’une des léthargies les plus intolérables. La misère et la souffrance sont des plus insoutenables.



À un moment donné, j’ai voulu ne plus croire en Dieu, mais j’ai dit NON ! J’ai même voulu renier son existence, mais j’ai dit JAMAIS. Et je me suis simplement alors interrogé sur notre Dieu, Le Dieu Africain. A t-Il tourné le dos à ce continent? Que lui avons nous donc tant fait pour ne point nous écouter et nous exaucer?Nos prières s’arrêtent-elles dans les nuages?