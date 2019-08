Esclaves religieux en Afrique, dans l’enclos colonial en Côte-d’Ivoire

Coup de gueule



« Triste scène, ou le mal du christianisme & de l’islam dans le quotidien des esclaves religieux en Afrique.

Sur cette image, nous sommes dans l’enclos colonial appelé Côte-d’Ivoire.



Voici ce qui nous arrive quand nous refusons d’être ce que nous sommes, c’est-à-dire des êtres Divins et Spirituels, surtout en tant qu’Africain(e)s.



Il faut que cela change.



Il faut lui redonner des armes et outils culturels et traditionnels kamits pour qu’elle se tienne debout et fière.



Elle et beaucoup d’Africains doivent retrouver leur dignité.



Partageons pour donner à réfléchir et dans le but de réveiller. »



Shenuti Odjou