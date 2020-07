Esclavage et colonialisme : la Haut-Commissaire de l'ONU plaide pour des réparations

Michelle Bachelet, Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, a dénoncé, mercredi, les violences et les discriminations subies "depuis des siècles" par les Africains et personnes d'origine africaine aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Lors d'un débat exceptionnel à l'ONU, elle s'est dit favorable à des "réparations sous diverses formes".La Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Michelle Bachelet, a dénoncé, mercredi 17 juin, les violences raciales actuelles qui sont "l'héritage de la traite des esclaves et du colonialisme", se disant favorable à des "réparations sous diverses formes"."Nous devons faire amende honorable pour des siècles de violence et de discrimination, au travers notamment d'excuses officielles, de processus de vérité et des réparations sous diverses formes", a-t-elle soutenu.Michelle Bachelet s'exprimait à l'occasion d'un débat organisé par l’ONU à Genève à la demande de pays africains sur le racisme et les violences policières, après la mort de George Floyd aux États-Unis. "Cet acte de brutalité gratuite en est venu à symboliser le racisme systémique qui nuit à des millions de personnes d'origine africaine", a-t-elle affirmé.D’autres hauts responsables onusiens et le frère de George Floyd ont dénoncé avec force les violences et les discriminations subies "depuis des siècles" par les Africains et personnes d'origine africaine aux États-Unis et ailleurs dans le monde.Le frère de George Floyd, Philonise Floyd, s'est exprimé dans une vidéo, demandant "une commission indépendante chargée d'enquêter sur les meurtres de Noirs par la police en Amérique et sur la violence utilisée contre les manifestants".