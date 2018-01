Entretien/ Didier Drogba : « Un succès individualiste représente pour moi une défaite.»

Ma satisfaction c’est de savoir que ces jeunes vont aller à l’école dans de meilleures conditions. Quand on est arrivé, on a vu un peu où est-ce qu’ils étudiaient. Ce n’était pas l’idéal mais on peut dire qu’ils ont du mérite. C’est pourquoi, à un moment donné il faut les encourager. Pour moi, les encourager c’est de les mettre dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, on essaie de les mettre dans le confort comme on le voit en Europe. On sait qu’on est un peu loin, mais on essaie de se rapprocher de ce confort afin qu’ils puissent étudier dans de bonnes conditions. Je pense qu’il y a de quoi à être fier car on est capable de faire de belles choses avec les entrepreneurs locaux.La Fondation a pour but d’inspirer d’autres. On ne peut pas aider tout le monde et on ne peut pas tout faire en même temps. On espère du fond du cœur que d’autres entreprises vont nous emboîter le pas, en apportant de l’eau potable comme je l’ai énoncé dans mon discours. Comme Nestlé l’a fait pour la construction de cette école. C’est une affaire de tout le monde. Il faut que les Ivoiriens se rendent compte que ce ne sont pas les autres qui vont aider notre pays; c’est nous mêmes qui devons le faire. Donc mettre la main à la poche pour ne serait-ce qu’apporter un sourire.Quand vous voyez le sourire sur le visage des personnes à qui vous faites du bien, la satisfaction est là. Quand vous revenez des années plus tard et voyez ces personnes en train de vous remercier et plutôt que d’en profiter. Et quand on surprend certaines personnes autour qui essaient de fructifier le travail qu’on fait. C’est là la satisfaction.On va y penser et y travailler parce qu’on est satisfait de ce qui est fait. J’espère qu’on va tout faire pour que ce partenariat se prolonge.C’est très facile.. Ça me paraît normal. Bien sûr, qu’il faut bien gagner sa vie. Je pense qu’on ne peut pas avancer tout seul. Donc il faut essayer au maximum d’aider ceux qui sont à côté. Les aider à les mettre également sur le chemin du succès. Un succès individualiste représente pour moi une défaite.(Rires). Je porte un nom qui a toujours fait parler en bien ou en mal, des propos souvent déplacés. C’est pas grave je les laisse parler. Je sais pourquoi je fais ça. Je l’ai dit lors de la conférence de presse avec l’annonceur. Ce contrat a été fait pour pouvoir porter des actions sociales en Côte d’Ivoire. Donc, s’il y a un problème par rapport à cela, qu’on vienne me le dire directement et on trouvera d’autres solutions.Oui, elle a un très bon goût et je vous invite à la consommer avec modération.