En conférence à Paris, Bamba Moriféré déclare : « Bédié est d’accord avec nous pour dégager Ouattara »

L’opposition ivoirienne ne veut plus s’en laisser conter. Elle veut désormais se faire entendre. Et poser des actes concrets à même de métamorphoser le visage du paysage politique ivoirien. La conférence de presse animée par Bamba Moriféré, dimanche 22 avril 2018, à Paris, s’inscrit dans cette logique-là. Le président du nouveau mouvement politique « Debout, sauvons la Côte d’Ivoire » a revêtu ses anciens habits d’opposant des années 1990, du temps du Front Républicain qui s’était dressé contre le parti unique au pouvoir d’alors, le Pdci RDA. Et qui réunissait en son sein, le FPI, le PIT, le RDR et bien d’autres partis.



Dans un élan offensif, incisif et surtout critique, il a fait un résumé noir de la gestion du pouvoir d’État d’Alassane Dramane Ouattara en huit ans d’exercice. Et ce, dans tous les domaines d’activités. Des institutions de l’État au social en passant par la santé, l’école, l’ancien compagnon de lutte de Laurent Gbagbo n’y est pas allé de molle pour fustiger la gouvernance dictatoriale de Dramane Ouattara.

Pour lui, le président actuel s’est accaparé l’assemblée nationale, la nouvelle constitution, le Conseil constitutionnel, la commission indépendante électorale (CEI) dans le seul but de faire un troisième mandat et confisquer le pouvoir à vie. « Ce n’est pas compliqué à comprendre. Quand Ouattara dit qu’il veut faire un 3ème mandat, c’est dans l’optique d’une présidence à vie, ne vous y trompez pas », se convainc-t-il.



Avant de se rendre à La Haye où il a rencontré l’ancien chef de l’État ivoirien, Laurent Gbagbo, le 16 avril 2018, il a pris le soin d’informer Henri Konan Bédié, Francis Wodié, Tia Koné de la création du mouvement « Debout, sauvons la Côte d’Ivoire » et surtout de son objectif. « Après la création de la coalition, j’ai pris mon bâton de pèlerin pour rencontrer les autres partenaires. Je me suis entretenu avec Wodié et Bédié. Avec le président du Pdci, nous nous sommes accordés sur le fait que les élections à venir ne peuvent pas se dérouler dans les conditions actuelles. C’est après ça que je suis parti à La Haye pour visiter mon frère de lutte Laurent Gbagbo. On a discuté, on s’est compris. Et on est tombés d’accord comme on l’a fait en 1990. On s’est rendus compte que ce qui nous divisait faisait partie des incompréhensions. Aujourd’hui, nous sommes à une situation critique et très préoccupante de la Côte d’Ivoire. Les Ivoiriens ont découvert le vrai visage de Ouattara. Il est en train de détruire notre pays. C’est ce qui est important. On sera avec Bédié pour dégager Ouattara, on est d’accord pour ça. Nous avons tous compris que nous sommes les vrais Ivoiriens. Et que nous sommes restés en train de nous battre, les étrangers sont venus nous gouverner. Nous devons faire en sorte que le passage d’Alassane Ouattara dans notre pays ne soit qu’une parenthèse triste et honteuse. Nous devons nous ressaisir dans l’intérêt de la Côte d’Ivoire. C’est le diagnostic que j’ai fait avec Gbagbo, Bédié et Wodié », conclu le Pr Bamba Moriféré.



Parlant de l’opposition et du FPI en particulier, il estime que les parties de gauche sont suffoqués par le parti au pouvoir. « Le FPI que je connais, c’est celui de Laurent Gbagbo. C’est ce qui est le FPI légitime. S’il n’était pas en prison, c’est lui qui serait en tête de son parti. Le RHPD est une affaire de dupes. Le RHPD a joué son rôle contre Laurent Gbagbo. Ouattara sait qu’il n’est pas houphouetiste. Il sait aussi qu’il ne peut plus gagner normalement les élections en Côte d’Ivoire, c’est pour cela qu’il veut préparer un passage en force. Il est aux abois, donc il fait fi des lois du pays. Et ses pratiques doivent être combattues. Nous devons faire de la résistance à Ouattara dès maintenant et nous donner les moyens d’aller vers les populations pour pouvoir opérer le changement », préconise Bamba Moriféré.



Edson Titi