En Côte d’Ivoire, une armée à réformer

À un peu plus d’un an de la présidentielle, c’est peu dire que les questions de défense et de sécurité sont au cœur des préoccupations des Ivoiriens. La décennie de guerre, le traumatisme des mutineries de 2017 et les menaces sécuritaires de plus en plus pernicieuses dans la sous-région y contribuent grandement. Il apparaît intéressant, dans ce contexte, de s’interroger sur les défis de la défense ivoirienne et de proposer quelques pistes de réflexion.De fait, les forces du pays vont être amenées à opérer dans un environnement délicat. D’abord, les tensions liées aux élections peuvent déboucher sur des situations de maintien de l’ordre (marches non autorisées, arrestations) lors desquelles les forces de sécurité devront agir de manière prudente et mesurée, sous peine d’entamer davantage la confiance – déjà mise à mal – entre l’armée et la nation.