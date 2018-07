En Côte d’Ivoire, un imam entendu pour la deuxième fois par la police pour ses prêches

La Direction des renseignements généraux de la police ivoirienne a convoqué, mardi 3 juillet, l’imam Aguib Touré après des prêches sur le coût du pèlerinage à la Mecque et la destruction des maisons des « pauvres ».Fin mai, il avait appelé les musulmans à ne pas inscrire leurs enfants dans les écoles chrétiennes.En Côte d’Ivoire, la Direction des renseignements généraux de la police a convoqué, mardi 3 juillet, Aguib Touré, imam de la mosquée Al-houda Wa Salam d’Abobo, une commune populaire d’Abidjan.Si les motifs de cette convocation n’ont pas été rendus publics, elle intervient après la diffusion d’une vidéo dans laquelle le chef religieux musulman critique l’augmentation du coût du Hadj, le pèlerinage à la Mecque, et la destruction de maisons « des pauvres » au profit « des riches ».Dans l’extrait de cette vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, l’imam a invité les fidèles musulmans à voter pour le candidat qui pourrait « arranger leur religion », lors des prochaines élections présidentielles. Comparant les présidents qui se sont succédé à la tête du pays, il s’est étonné que le coût du pèlerinage à la Mecque ait augmenté seulement sous le régime actuel. « Avant que tu ne viennes, aucun des présidents de Houphouët Boigny à Laurent Gbagbo, n’avait augmenté le coût du pèlerinage, a-t-il déclaré dans la vidéo, en s’adressant à l’actuel président. À notre grande surprise, tu es venu et tu as augmenté. Pardon, avant de partir, il faut diminuer. »