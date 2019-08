En Côte d’Ivoire, les obsèques marathon de DJ Arafat virent au spectacle macabre

Pourtant, tout avait bien commencé. Les portes du grand stade d’Abidjan se sont ouvertes dès 6 heures du matin vendredi. À événement exceptionnel, mesures de sécurité exceptionnelles : le Plateau, poumon économique de la ville, est alors bouclé, les administrations, les banques et les commerces fermés pour la journée. Devant l’immense enceinte, les entrées sont filtrées, les fouilles obligatoires, l’alcool et les mineurs interdits.A l’intérieur du stade, la folie d’Arafat semble se réincarner dans la peau des participants. DJ Dolivares, dreadlocks sur le haut du crâne, lunettes de soleil, pantalon déchiré, lêkês (sandales en plastique), bagues et tatouages, bouge de manière frénétique sur les sons qui passent en boucle depuis la matinée. « C’est mon modèle, je cherche à le copier partout. Mais il m’a déçu, il nous a laissés en cours de chemin », dit-il. Plus loin, une vieille dame, de son surnom « Mama Yôrôbô », attire les regards et les appareils photo en dansant devant des jeunes réjouis. Juste à côté, une vendeuse ambulante, plateau de pastèques sur la tête, réussit la performance de se trémousser sans catastrophe.