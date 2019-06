En Côte d’Ivoire, les nouvelles cartes d’identité biométriques font déjà débat

A moins d’un an et demi de la prochaine élection présidentielle, le gouvernement de Côte d’Ivoire a annoncé jeudi 6 juin le lancement de nouvelles cartes d’identité biométriques en octobre, un sujet toujours sensible dans ce pays et qui suscite des inquiétudes au sujet de leur coût pour les citoyens. Le ministre ivoirien de l’intérieur, Sidiki Diakité, a présenté à l’Assemblée nationale un projet de loi pour cette nouvelle carte biométrique, les précédentes cartes biométriques établies en 2009 – avant la présidentielle de 2010 qui avait conduit à une grave crise – arrivant à expiration cette année.Certains observateurs estiment que le gouvernement a tardé à lancer les nouvelles cartes, obligatoires pour s’inscrire sur les listes électorales, ce qui pourrait perturber les opérations de vote de 2020, pour un scrutin présidentiel qui s’annonce tendu.En Côte d’Ivoire, pays dont une partie importante des 25 millions d’habitants est issue de l’immigration, la question de la nationalité est extrêmement sensible depuis une vingtaine d’années, lorsque était apparu le concept d’« ivoirité », et que la nationalité ivoirienne de l’actuel président Alassane Ouattara avait été contestée, l’empêchant de se présenter à la présidentielle de 2000.