En Côte d’Ivoire, les cyber-arnaqueurs se réinventent au gré des nouvelles technologies

C’est l’escroquerie à la mode à Abidjan. Le détournement d’argent depuis des portefeuilles électroniques ne cesse de monter en puissance en Côte d’Ivoire. Les montants en jeu se sont élevés à 2,35 millions d’euros en 2018, soit plus d’un quart de toute la cyberfraude dans le pays. Un chiffre qui devrait être démultiplié cette année puisque 1 014 arnaques de ce type ont été recensées au premier semestre, contre 227 pour la même période en 2018, selon l’Autorité de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire (Artci).Ces dernières années, le paysage de la cybercriminalité en Côte d’Ivoire s’est considérablement renouvelé. L’avènement des réseaux sociaux, l’arrivée de la 3G en 2012 et l’explosion des services financiers numériques (mobile banking) expliquent cette transformation. D’après la Banque mondiale, la Côte d’Ivoire compte plus de 10 millions d’internautes aujourd’hui contre à peine 200 000 en 2012. Et les transactions financières via le portefeuille électronique ont atteint 9,6 milliards d’euros en 2018, soit près de 26 millions d’euros par jour.