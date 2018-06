En Côte d'Ivoire, les PME françaises face au défi de la concurrence

Autrefois chasse gardée des entreprises françaises, la Côte d'Ivoire constitue désormais un terrain de prédilection pour des acteurs venus de tous les horizons. Un environnement très concurrentiel dans lequel les PME tricolores tentent de se frayer un chemin.Franck Bernage, directeur de Solea, une PME spécialisée en ingénierie industrielle, sillonne l'Afrique depuis 23 ans. "Il y a 15 ans, lorsqu'il y avait un appel d'offres, les Français voulaient tout rafler", raconte-t-il. "Aujourd'hui, on prend notre part".Avec un taux de croissance insolent de près de 8% depuis 2012, une population de 23 millions de personnes qui a besoin d'être équipée, et une relative stabilité politique, il n'y a rien d'étonnant à ce que le pays, locomotive en Afrique de l'Ouest, attise les convoitises.Depuis quelques années, il suscite l'intérêt "de la Chine, la Turquie, le Maroc, l'Italie ou encore l'Espagne", soulignait la semaine dernière Gérald Petit, directeur Afrique de l'ouest pour l'agence publique Business France, devant une délégation de PME accompagnée par Bpifrance et la Société Générale pour prospecter à Abidjan.Premier producteur mondial de cacao, le pays a lancé de nombreux projets d'infrastructures dans les transports, l'électrification du pays ou encore les bâtiments, suscitant l'intérêt des entreprises étrangères.Une donne avec laquelle les sociétés françaises, historiquement présentes sur le territoire, doivent composer. Aujourd'hui, elles sont 700 à être implantées dans le pays, dont 120 filiales de grands groupes, comme Total, EDF ou Engie.L'Hexagone, qui a exporté en 2017 pour 1,2 milliard d'euros de marchandises vers la Côte d'Ivoire, y a perdu "beaucoup de parts de marché", indique Soizic Merdrignac, fondatrice du cabinet de conseil Smart Metrix, basé à Abidjan. Pour preuve, en 2016, la Chine est devenu le premier fournisseur du pays, avec 17,9% de parts de marché, devant la France, qui en revendique 12,9%, selon des chiffres du Trésor français.Sur ce marché très concurrentiel, la bataille est d'autant plus rude pour les petites et moyennes entreprises qui tentent d'y faire une percée. "Le lien culturel avec le pays" joue encore un peu pour les sociétés tricolores, "mais de moins en moins", juge Franck Bernage."Avant, les Chinois étaient sur les très grands projets. Maintenant, ils sont même sur les petits", explique de son côté Christophe Debendere, président de Flipo-Richir, une société de 65 personnes spécialisée dans le domaine de l'énergie, des systèmes électriques et des automatismes, qui ouvre une filiale en Guinée et fait de la prospection en Côte d'Ivoire.