En Côte d’Ivoire, le journal « Fraternité matin » touché par un plan social massif

Le quotidien d’Etat Fraternité matin (Fratmat), premier journal de Côte d’Ivoire, va licencier près de la moitié de ses effectifs pour redresser ses comptes, selon une note transmise aux représentants du personnel et dont l’Agence France-Presse (AFP) a eu copie, mardi 20 novembre.La Société nouvelle de presse et d’édition de Côte d’Ivoire (SNPECI), propriété de l’Etat ivoirien et éditrice du journal, va licencier « 123 salariés », qui s’ajoutent à « 32 départs volontaires », selon cette note datée du 16 novembre : soit 155 départs sur un effectif de 339 personnes. Onze journalistes figurent parmi les licenciés, ce qui représente un quart de la rédaction d’après Théodore Sinzé, journaliste au service politique, secrétaire général adjoint du Syndicat des agents de Fraternité matin, lui-même sur la liste des licenciés.