En Côte d’Ivoire, le Cardinal Jean Pierre Kutwa demande pardon aux fidèles choqués par l’intervention d’un candidat au cours de la messe

Samedi 6 octobre au cours de la messe de rentrée pastorale qu’il a présidée à la cathédrale Saint Paul du Plateau (Abidjan), le cardinal Jean-Pierre Kutwa s’est excusé auprès des fidèles pour le scandale provoqué par l’intervention du candidat Hamed Bakayoko, pendant la célébration eucharistique du dimanche 30 septembre à la paroisse Saint Marc d’Abobo Akéikoi.« Beaucoup parmi vous ont été secoués par ce qui s’est passé à la paroisse saint Marc d’Abobo Akéikoi, a rappelé le cardinal. Nous nous excusons auprès de vous. Le prêtre est venu faire amende honorable et à vous les chrétiens, je vous demande de lui pardonner. »A l’occasion de la campagne pour les élections locales du 13 octobre en Côte d’Ivoire, Hamed Bakayoko, candidat à la mairie d’Abobo, une commune populaire d’Abidjan, a visité des paroisses catholiques de la commune.Reçu à la messe dimanche 30 septembre à la paroisse Saint Marc d’Abobo Akéikoi, le candidat du parti présidentiel avait eu droit à un quart d’heure de discours à l’ambon pour remercier le curé de la paroisse, parler de dialogue interreligieux, et annoncer des dons de plusieurs millions de francs CFA.La vidéo du discours d’Hamed Bakayoko à la paroisse St Marc, largement relayée sur les réseaux sociaux, avait créé la polémique chez les catholiques ivoiriens. De nombreux fidèles s’étaient dit « indignés » que la campagne électorale s’installe dans des paroisses. « Les évêques ne doivent pas permettre ces choses-là. Ce n’est pas normal, les gens vont battre campagne dans nos églises, c’est triste », déplorait ainsi Ngouandi sur Youtube. « Les mots me manquent, c’est la honte », avait renchérit Carole Djakobie sur le même média social.