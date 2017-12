En Côte d’Ivoire, la route de l’exil européen séduit toujours les jeunes

« Il faut aller voir pour croire tout ce qu’on raconte sur l’Europe », affirme Justin. L’adolescent de 14 ans étudie l’élevage à la Fondation Amigo, un centre qui forme et accompagne les jeunes en difficulté du quartier de Yopougon à Abidjan. Mais avec cinq cousins partis en Europe et installés à Marseille, Justin ne rêve que de partir un jour. « Et là-bas c’est plus rémunérateur. Ici c’est pas possible de bien gagner sa vie » affirme-t-il.Inscrit à la même formation, Blé redoute lui le passage en Libye et la traversée du Sahara qu’empruntent la majorité des candidats au départ vers l’Europe, mais se renseigne quand même sur la situation économique en France, sur le prix du visa, etc.Salimata elle aussi rêve d’Europe. La jeune fille vient d’arriver dans le centre, et pense rejoindre la filière ferronnerie proposée par la fondation. « Les jeunes à cet âge-là, ils sont attirés par l’illusion de la vie facile. Pour eux c’est ça l’Europe. Ils ne comprennent pas qu’en Europe et sans papier, rien n’est facile. Ils ne croient pas ce qu’ils voient à la télévision » reconnait Père Vincent, responsable du centre Amigo.Depuis 23 ans, la fondation travaille avec les enfants et les jeunes en conflit avec la justice, les mineurs isolés, mais aussi les « microbes » ces jeunes garçons rassemblés au sein de gangs ultraviolents dans Abidjan et ses communes proches. « Nous accueillons environ 70 enfants entre 13 et 20 ans, qui reçoivent pendant deux ans une formation professionnalisante», explique le père Vincent.« Mais la question du départ, on en parle déjà beaucoup avec eux, on fait de la sensibilisation à notre niveau » explique Père Vincent. Les envies d’Europe restent néanmoins tenaces chez les jeunes ivoiriens, dont l’avenir semble souvent bouché.Malgré une croissance économique dynamique et une stabilité politique retrouvée, le taux de chômage demeure élevé notamment chez les jeunes, et l’accès à la formation trop couteuse. Résultat, entre janvier et septembre, la Côte d’Ivoire était le troisième pays d’origine des migrants ayant rejoint l’Italie via la Méditerranée, selon les chiffres compilés par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Et la tendance semble s’accélérer, puisqu’en 2016, 12 396 migrants ont rejoint l’Italie, contre 3 772 en 2015, soit une hausse de 229%.Un choix que Jean-Marie a fait en 2015, mais pour rejoindre la Tunisie, où le jeune homme espérait entamer une carrière de footballeur professionnel. « On m’avait fait une promesse de contrat dans un club là-bas, mais quand je suis arrivé je me suis aperçu que c’était une arnaque », explique-t-il.Pour financer le voyage et la promesse de contrat, Jean-Marie a déboursé environ 2300 euros, l’ensemble de ses économies, mais aussi une partie de celle de sa mère. Bloqué en Tunisie sans papiers, le jeune homme finit par contacter l’OIM sur les conseils d’une amie, et bénéficie d’un programme de retour et de réinsertion. « Aujourd’hui je regrette, j’ai perdu beaucoup d’argent que j’aurais pu investir ailleurs » reconnait-il.De retour à Abidjan, Jean-Marie a pu démarrer, grâce au programme de réinsertion, un petit élevage de poulets. « Maintenant j’essaie de décourager certains de mes amis qui veulent partir en Europe. Mais moi-même si on avait tenté de me dissuader de partir, je ne sais pas si ça aurait changé grand chose », reconnait-il.