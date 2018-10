En Côte d’Ivoire, des élections municipales sous tension

Plus de 6 millions d'Ivoiriens étaient appelés à voter samedi à des élections municipales et régionales dont le principal enjeu sera de mesurer les forces en présence avant la présidentielle de 2020. Le scrutin a été émaillé de tensions.Les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire, samedi 13 octobre, se sont achevées dans un climat d'extrême tension. Une personne a été tuée d'un coup de couteau lors d'affrontements entre partisans de candidats à la mairie de Lakota, dans le centre-sud de la Côte d'Ivoire, a constaté un correspondant de l'AFP à l'hôpital local.Selon des témoignages, Oumar Djiguiba, âgé d'une trentaine d'années, est décédé lors d'une rixe entre partisans du maire sortant indépendant Samy Merhy et ceux du candidat Abdoulaye Kouyaté, investi par la coalition au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).Par ailleurs, l'agence indépendante Alerte-Info a fait état de deux blessés à Divo (50 km de Lakota) lors d'échauffourées entre partisans d'un candidat indépendant et ceux du RHDP.