En Côte d’Ivoire, amis et rivaux de DJ Arafat saluent une « source d’inspiration » majeure

« DJ Arafat, hommage ! On a démarré ta moto, DJ Arafat, relève-toi hé, on a démarré ta moto, DJ Arafat, relève-toi hé… » Le rythme est entêtant. Depuis le Mali, où il était en tournée la semaine dernière, le jeune artiste ivoirien Safarel Obiang, considéré comme l’un des princes du coupé-décalé, a rendu hommage, dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, à son maître, mort lundi 12 août dans un accident de la route à Abidjan, en Côte d’Ivoire. « Un champion reste un champion », s’incline-t-il.Pourtant, Safarel Obiang avait rompu avec DJ Arafat et s’était même publiquement battu avec certains de ses proches en juin. Le jeune concurrent rêvait alors de prendre un jour le flambeau du coupé-décalé. Mais après le décès du « roi », il a fait marche arrière et rappelle l’influence qu’Arafat a eue sur lui. « Le vieux, tu m’as tué, je suis mort fini. Tu étais pour moi une source d’inspiration et un exemple de travail, écrit-il sur les réseaux sociaux. Tu as apporté beaucoup de qualités dans le coupé-décalé. Des qualités qui ont hissé ce genre musical au sommet dans le monde entier. Tout le monde voulait te ressembler musicalement. Et qui veut ressembler à toi, DJ Arafat, doit avoir beaucoup de qualités : le courage, la persévérance et l’esprit de créativité. »Durant ses seize années de carrière, DJ Arafat ne s’est pas fait que des amis et s’est battu à coups de clashs et de piques musicales pour conserver son leadership. Une concurrence pas toujours saine mais qui lui a permis de sortir du lot et d’inspirer ses adversaires. « Arafat influençait par son attitude, sa mentalité “seul contre le monde” qui résonne bien chez une jeunesse ivoirienne en quête de repères. Il lui a donné confiance en elle. A travers son vocabulaire, son style et ses multiples buzz, les jeunes Ivoiriens avaient leur champion », analyse le DJ ivoirien Black Charles.