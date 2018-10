Elections locales en Côte d’Ivoire : le RHDP et les indépendants en tête

La publication des résultats des régionales et des municipales du samedi 13 octobre se poursuit en Côte d'Ivoire. La Commission électorale indépendante (CEI) doit encore donner certains résultats aux municipales et régionales, dans un climat de suspicion de fraude et de manipulation des résultats. Mais, après un week-end de contestations et de tensions marqué par la mort de trois personnes, la tendance donne la coalition présidentielle RHDP largement victorieuse. Une victoire que son rival du PDCI décrit comme frauduleuse.Le RHDP, grand vainqueur de ce scrutin, remporte plus de la moitié des 31 régions et, entre autres, les communes abidjanaises de Treichville, Koumassi, Yopougon et Abobo où a été parachuté et élu le ministre de la Défense, Hamed Bakayoko. A l'intérieur du pays, le pouvoir rafle les communes de Bouaké, la deuxième ville du pays, de Grand-Bassam et de San-Pédro - saisie par Félix Anoblé, député transfuge du PDCI -, stratégique en raison de son port de commerce.De son côté, le PDCI, désormais dans l'opposition, remporte l'importante mairie de Cocody et conserve la mairie du Plateau, le centre d'affaires d'Abidjan qui a connu un climat très tendu depuis le jour du vote jusqu'à hier soir avant que le candidat de la majorité RHDP ne reconnaisse sa défaite le 15 octobre dans l'après-midi.Dans le reste du pays, le parti historique garde la capitale administrative Yamoussoukro, fondée par le père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny, ainsi que Daoukro, le fief de l'actuel chef du parti, Henri Konan Bédié.