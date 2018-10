Elections locales en Côte d'Ivoire : faible affluence dans les bureaux de vote

De nombreuses irrégularités techniques et couacs dans l'organisation auront émaillé les élections municipales et régionales samedi. Un double scrutin qui faisait suite à une campagne tendue dans les mots et parfois sur le terrain. Des affrontements entre partisans de candidats ont fait un mort à Lakota dans le sud du pays.D'autres incidents comme des échauffourées ou des urnes brisées ont été signalés ailleurs dans le pays malgré un important déploiement de forces de l'ordre.A Abidjan, peu de violences, mais des accusations de fraudes. Notamment dans les deux communes où étaient braqués les projecteurs : le Plateau et Abobo.