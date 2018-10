Elections en Côte d’Ivoire : le PDCI dénonce un «braquage électoral»

En Côte d'Ivoire, au lendemain de l'annonce des résultats définitifs des élections municipales et régionales de samedi, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) monte au créneau. Le parti de Henri Konan Bédié conteste les résultats des élections en plusieurs endroits du pays et Emile Suy Bi dénonce un « braquage électoral » en la défaveur de la formation politique : « Pour certaines circonscriptions, les résultats proclamés par la CEI sont en totale contradiction avec les choix opérés par les électeurs. Dans ces circonscriptions, les candidats du PDCI-RDA ont été victimes d’un braquage électoral et se sont fait voler leur victoire. Ce fut notamment le cas à Grand-Bassam, à Port-Bouët, à Koumassi et à Tiebissou. Ce fut également le cas dans les régions du Gontougo, de l'Indénié-Djuablin et du Lôh-Djiboua ».Ce mercredi, lors d'une conférence de presse à Abidjan, maître Emile Suy Bi, l'un des avocats du PDCI, a pointé du doigt la responsabilité de la Commission électorale indépendante (CEI) et annoncé que le parti allait saisir la Cour suprême ivoirienne : « La CEI n’a pas fait correctement son travail entre les procès-verbaux du dépouillement que nos candidats détiennent et le résultat qui a été proclamé par la CEI, il y a un écart qui curieusement est en défaveur de nos candidats. Pour toutes ces raisons et dans toutes ces circonscriptions, nous allons donc exercer les voies de recours que le Code électoral nous donne, c’est-à-dire saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour demander l’annulation de ces résultats et la reformation pour proclamer des candidats qui sont effectivement vainqueurs, c’est-à-dire les candidats du PDCI-RDA ».En face le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), vainqueur des municipales et des régionales, juge le PDCI mauvais perdant et l'accuse d'inciter ses partisans à la violence.