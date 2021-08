Dieu de la Bible, dieu du Coran

Les « monothéistes » – juifs, chrétiens et musulmans – croient en un Dieu unique, révélé dans la Bible et le Coran. Les croyants de bonne volonté parmi eux insistent à bon droit sur ce qui les unit. Il existe pourtant de grandes différences entre ces religions, en particulier à propos des origines de ce Dieu. Comme le montrent Thomas Römer et Jacqueline Chabbi, la « naissance » de Yahvé et celle d’Allah ont eu lieu dans des contextes anthropologiques et sociopolitiques très contrastés, presque opposés. Quoi de commun en effet entre les petites royautés-États d’Israël et de Juda entre le VIIIe et le VIe siècle avant notre ère, confrontés à de puissants empires comme l’Égypte, l’Assyrie, la Babylonie, la Perse, et une petite tribu de l’Ouest arabique au viie siècle de notre ère, à l’écart des routes caravanières, en dépendance vitale de l’eau ?Ces conditions historiques ont forcément marqué l’identité et le devenir du Dieu de chaque tradition. Un dialogue en vérité entre le judaïsme, le christianisme et l’islam ne saurait masquer ces différences. Celui de ce livre, entre Thomas Römer et Jacqueline Chabbi, bouscule aussi les certitudes de tous les fanatiques d’une lecture littérale de la Bible et du Coran.