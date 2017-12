Deux présidents africains noirs, deux styles

1. Le Fair-play de Sall au nom de la Continuité de l’État



«Les travaux de cet aéroport ont démarré en décembre 2007. Cela fait 10 ans aujourd’hui donc. C’est le président Wade qui avait lancé les travaux. Donc, nous devons lui rendre hommage. Car quand vous construisez un pays, parfois vous parvenez à achever certains travaux, mais d’autres chantiers restent inachevés. Ce sont les successeurs qui viennent parachever l’œuvre. Il en va ainsi de la vie des nations»

(In libreopinionguinee.com du 8 décembre 2017)



Discours du président Macky Sall du Sénégal, le 7 décembre 2017, à l’inauguration de l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar dont la première pierre a été posée le 7 avril 2007 par Abdoulaye Wade



2. Le Tacle de Ouattara au nom du Mythe prométhéen



«Malheureusement, nous avons ce scandale des déchets toxiques. Et de l’argent avait été mis à la disposition du Gouvernement de la Côte d’Ivoire à cette époque pour construire cet hôpital et pour faire autre chose avec cet argent; je crois qu’il s’agissait de 100 milliards de FCFA. Mais tenez-vous, cet argent a totalement disparu. Nous n’avons pas trouvé un franc de cet argent dans les caisses de l’État» (In koaci.com du 15 décembre 2017)



Déclaration d’Alassane Ouattara, le 15 décembre 2017, à l’inauguration du CHU d’Abidjan-Angré dont les travaux, financés par une partie des 100 milliards de nos francs en échange de l’abandon des poursuites dans l’affaire des déchets toxiques, ont commencé le 1er août 2009, sous Laurent Gbagbo.



Ferro M.Bally