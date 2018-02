Des "poupées sexuelles" sur les marchés africains ? La rumeur qui cartonne

Comme le note Jeune Afrique, la page "Rumeurs de Ouaga" a ainsi affirmé, le 22 janvier dernier, que des poupées sexuelles étaient en vente sur le grand marché de Ouagadougou, au Burkina Faso."Poupée chinoises grandeur nature, 1m65 déjà disponible au grand marché de Ouagadougou avec kpêtou [vagin, NDLR] trop réaliste, une véritable miss dans votre lit. Elles s'arrachent comme de petits pains. Déjà 11 mille exemplaires vendus en moins de deux semaines", peut-on lire sur la page Facebook "Rumeurs de Ouaga".La publication de la page a été partagée plus de 330 fois. Dans les commentaires, plusieurs personnes semblent croire que des poupées gonflables sont bien en vente à Ouagadougou, et ce malgré le nom de la page Facebook. D’autres s’indignent de la vente de ces jouets sexuels.Or, l’information est complètement fausse, comme le révèle Jeune Afrique. Aucun commerçant n’a vu de telles poupées sur le marché de Ouagadougou et le ministère du Commerce a démenti avoir donné des autorisations pour l’import de tels produits.