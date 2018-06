Des militaires inculpés pour un bizutage meurtrier en Côte d’Ivoire

Les prévenus avaient déjà été limoges par l'état-major, désormais ils sont inculpés pour homicide et violation de consigne. Ils risquent 20 ans de prison.Les faits qui leur sont reprochés remontent à la rentrée d'octobre 2017. Se prêtant à "la tradition", le commandant de l'école militaire de Zambakro (200 km d'Abidjan), son directeur de la formation et trois élèves-officiers ont frappé un autre élève qui est mort à la suite de ces coups.Selon Ange Kessy, le commissaire du gouvernement, deux semaines plus tard un élève malien qui a subi le même genre de passage à tabac rituel a dû être évacué vers la Tunisie avec des blessures graves.Il s'agit "de pratiques rétrogrades qui salissent le nom de l'armée ivoirienne" affirme Ange Kessy.