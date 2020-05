Des médias et agences de communication se mobilisent pour rendre accessible l’information sur le coronavirus (COVID-19).

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Khartoum, Soudan, le 5 mai 2020



Un continent comptant 54 États et 1,3 milliard d’habitants, soit 17% de la population mondiale*, se met en alerte pour faire barrière au COVID-19. Comme dans le reste du monde, « le virus pourrait y faire des ravages », avait déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le 18 mars dernier. En effet les infrastructures sanitaires sur le continent sont précaires, voire inexistantes dans certaines régions.



C’est dans ce contexte de crise sanitaire mondiale qu’un Collectif de médias et agences de communication du continent se mobilise pour mener une vaste campagne de sensibilisation à travers des publications régulières d’informations utiles et des recommandations pédagogiques sur le COVID-19.



Dans chaque pays, le Collectif s’engage à relayer, diffuser et expliquer de manière pédagogique et ludique les messages de sensibilisation sur les gestes barrières, la distanciation sociale, le confinement, les plans de prévention et de gestion des risques.



Le collectif diffusera via ses supports et canaux de communication traditionnelle et digitale les différentes initiatives.



A cet effet, une page Facebook ‘’PROTEGEONS NOUS STOP COVID19’’ est dédiée pour publier des messages engageants et de sensibilisation pour qu’ils soient compréhensibles par tous.







Contact de presse :



Afrique : Faciné Touré : + 249 9 20 16 22 06



Europe : Aurélie Bouyai : + 33 6 41 52 77 76



Email : contact@protegeonsnous.org







#protegeonsnous #stopCOVID19



Les membres du collectif : Amobé Mevegue (Ubiz News Tv), Claudy Siar ( RFI), Fabrice Sawegnon (Voodoo Group), Eric Fotso (Canal 2 International), Francis Laloupo (Africa), Joseph Anjou (RTI), Adama Wade (Financial Afrik), Michel Lobé (Forbes Afrique), Dominique Tchimbakala (TV5 Monde), Jean Celestin Edjangue (Le Messager), Sedik Abba, Philomé Robert (France 24), Lamine Guirassy (Groupe Hadafo Medias), Alafé Wakili (L’intelligent d’Abidjan), Bandiougou Danté (URTEL), Odjo Tycko Antoine (Groupe Mutations Afrique), Nadine Diatta (NCI), Saida Zemzemi (Albiaa News), Patrick Nyiridandi (RBA), Harold Leckat (Gabon Média Time), Aurélie Ganga, Louis Keumayou (Club de l'Information Africaine), Marc Houessou (DBS Group), Clément Yao (Afrique d’Aujourd’hui), Faustin Dali (Neo Africa News), Robert Kra (Abidanjan.net), Abdollahi Sadou (Afrique Média), Sonia Agbantou (Sonia TV), Nicole Sarr (Ubiz News Tv), Kenneth Baaba (Icône), Hervé Cyriaque Serefio (Diaspora Multimédia), Hady Keita (Guinée Buzz), Olivier Enogo (Vox Africa), Solange Beyala (Spectrum Tv), Besma Hmaidi (STI Expo), Cyrilke Bodjiko (Radio Balafon), Thierry Angeval Zabré (RTI), Steve Kenza (Digital Pix), Mohamed Fodé Touré (Vision Web), Gilles Odilon Yacoubou (Radio ORTB), Tham Camara (Guinée News), Martin MBita (Médias sans frontières), Narcisse Oum (SIKKA Tv), Alex Siewe (Radio ABK), Thérèse Nguéma (Gabon en partage), Thomas Zinsou (Diapora News), Ephrem Youkpo (Sud 1ère), Madjiasra Nako (Le Pays), Eugénie Dieckie (ED COM), Haby Diakité (Chœur des femmes), Rodrigue Tongue (Canal 2), Pius Katunzi (The Observer), Yalikhatou Aline Camara (Yevents), Roger Bongos (Afrique Rédaction), Abderrahamne Lahy (Dar Mauritanie), Marienta Osséré (La Source), Herode Mikamona (MazzaTv Media), Deli Sainzoumi Nestor (Eclairages), Amadou Kodio (ORTM), Abdoulaye Koné (RTI), Fernand Beyene (Beyal Group), Samba Camus (RTG), Balla Moussa Keita (Financial Afrik), Patricia Nguegang Ngueba (Khaury Invest &Consltuting), Djenaba Fifi Thiena (Reines d’Afrique), Ibraima Cheikh Diong (ACT Afrique Group), Valentin Hodonou, Aïssa Thiam (Africa), Jean-Paul Oro (UJIF), Aly Fall (Neo Africa News), Harold Tchibinda (Congo Media Time), Thierno Diallo (Afrique Connection), M’ma Camara (Ape Ci), Axel Illary (La Dépêche d’Abidjan), Serge Ayaka (ORTB), Loth Houssou (La Tempête), Espoir Abogourin (Event's kids), James Ngumbu (Panafrica Magazine), Urmine Gounongbe (Medes Médias), Inès M'po (Média production), Linda De Lindsay, Benito London (Benito Show), Dao (Patapara), Miss Niki (Okohi Médias), Mamadou Siré Diallo (Lynx), Christian Vabé (Ivoirebusiness),Yanick Yemga Ndazou, Ahue Maryse Olivia (Iris Médias), Alpha Diallo (MDPG), Elysée Charles Gonçalves (Supersport), Aristide Mobebissi (Brazza Paris Infos), Sebastien Kasongo (SARE), Eric Dossou (Baton Rouge Consult), Christelle Ngaleu (CPRFAP), Sarah Fayomi (Voodoo), Amina M’Bow (AVG)…