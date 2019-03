Découvrez 5 Dirigeants Panafricains Assassinés De Sang Froid (Photos)

Agathe Uwilingiyimana



Agathe Uwilingiyimana était une érudite et Premier ministre du Rwanda de 1993 à 1994.



En tant que membre de la tribu Hutu, Uwilingiyimana a attiré l’attention des forces d’opposition appartenant à la tribu Tutsi. Elle a été fortement critiquée par les hommes de médias qui pensaient que les femmes ne devraient pas occuper les mêmes postes que les hommes.



Le 6 avril 1994, le président Habyarimana, Cyprien Ntaryamira, président du Burundi, et le chef d’état-major de l’armée rwandaise, ainsi que d’autres personnes étaient à bord du jet privé du président qui a été abattu dans l’espace aérien du Rwanda.



Après s’être adressée au peuple rwandais, l’ONU a envoyé une escorte de maintien de la paix au domicile d’Uwilingiyimana, composé de 10 soldats belges. Ils devaient protéger Uwilingiyimana et sa famille du danger, car elle avait l’intention de se rendre à Radio Rwanda le lendemain pour appeler au calme.



Uwilingiyimana, son mari et les dix soldats qui l’accompagnaient ont été abattus.