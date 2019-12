Déclaration du Président de la Cour pénale internationale, M. le juge Chile Eboe-Osuji, à l'occasion de la Journée des droits de l'homme

« Aujourd'hui, la Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») s'associe aux peuples du monde entier pour marquer la Journée des droits de l'homme , commémorant l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme 10 décembre 1948 et est un jour pour nous tous de défendre les droits de l'homme. Comme toujours, ce jour-là, nos pensées accompagnent les victimes de violations des droits de l'homme où qu'elles se trouvent dans le monde.La CPI existe précisément pour défendre fermement les droits de l'homme : en exigeant de rendre des comptes lorsque les violations prennent la forme de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre ou de crime d'agression - là où la CPI est compétente.Nous appelons les jeunes du monde à se joindre à nous dans cette mission, pour un avenir meilleur et un monde plus sûr de respect des droits de l'homme. Plus précisément, nous les appelons à se joindre à notre appel à toutes les nations du monde à ratifier le Statut de Rome ou à y adhérer en priorité, afin d'étendre sa protection à l'humanité partout dans le monde. »