Décès à Abidjan de Maurice Séri Gnoléba, ex-président du Conseil économique et social

L’ex-ministre, Maurice Séri Gnoléba, ancien président du Conseil économique et social est décédé, mercredi, a appris APA de sources proches de sa famille.



Selon ces sources, l’homme politique ivoirien est décédé "ce mercredi dans une polyclinique de Marcory", au Sud d’Abidjan "des suites d’une longue maladie". Maurice Séri Gnoléba (84 ans) fut membre de plusieurs gouvernements de Félix Houphouët-Boigny.



Ministre d’État, ministre du Commerce, ministre de l’industrie et du Plan avant d’occuper le poste Président du Conseil économique et social, le défunt était un homme politique de premier plan du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), alors parti unique.



Grand sportif, Séri Gnoléba a été le premier président de la Fédération ivoirienne d’athlétisme dont il est le président honoraire jusqu’à son décès.



APA