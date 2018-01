De retour au pays, comment Tiburce Koffi a quitté difficilement Paris

L'écrivain et journaliste ivoirien, Jules-Tiburce Koffi a mis fin à son exil politique en France depuis le jeudi 18 janvier 2018.Il est parti de la France, de l'aéroport international Charles De Gaulle de Paris, ce jeudi à 14 h à bord d'un vol régulier de la compagnie Air -France qui devait atterrir à Abidjan à 20h10.Comme à son entrée, la sortie de Tiburce Koffi du territoire français n'a pas été facile. Le journaliste écrivain a eu quelques difficultés à quitter Paris. Alors qu'il remplissait les formalité à la police des frontières, il lui a été signifié une impossibilité de le laisser se rendre en Côte d'Ivoire. La raison avancée, l'ex-exilé ne disposait pas de la lettre d'autorisation de la Cour nationale du droit d'asile. Un document lui a-t-on dit, necessaire pour le laisser partir.Il aura fallu entre Tiburce et les autorités policières, 2 heures de pourparlers et de plusieurs coups de fils à destinations de décideurs français pour que l'ex-directeur de l'Institut national des Arts et de l'Action culturelle ait enfin l'autorisation d’accéder à l'avion sur le point d'entrer en piste sans lui.