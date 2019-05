De lourdes peines contre les opérateurs de chicha au Ghana

L'autorité de régulation des produits alimentaires et médicamenteux du Ghana annonce de lourdes peines contre les opérateurs de chicha qui ne respectent pas la loi.Le tabagisme au chicha est devenu de plus en plus populaire parmi les jeunes du Ghana.Fumer de la chicha n'est pas illégal dans le pays, mais les autorités indiquent que les opérateurs doivent respecter les lois régissant son utilisation.Ils doivent par exemple enregistrer le produit et afficher des avertissements visibles sur les dangers du tabagisme.Selon eux, les opérateurs peuvent désormais s'attendre à une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans et à des frais administratifs de 4 000 dollars américains s'ils ne se conforment pas à la loi.