De "Neter" à "Keter" sur l'arbre de vie kabalistique.

De " Massa" Roi en bambara, à "Messi", Roi ou sauveur dérivé du latin.

S'agit il de simple coïncidence linguistique ou est ce que, d'une certaine façon, il y a t- il un fil doré qui relie toute ces langues en apparence très distinctes.



Dans son livre "Moïse L'Africain", Pierre Nillon établit un parallèle entre la similitude linguistique de l'hébreu avec les langues de l'Afrique tel que le duala du Cameroun, le Kikongo, le lingala ou le kiswahili.



En exemple, le mot " brûler " se dit en hébreu "Qala" et dans les langues bantu nous avons "Gala " ou "Kala" signifiant : "brûler ".



Le mot "Eau" se dit " Mayim en hébreux qui est le pluriel du mot " May", en lingala nous avons le même mot "May" et en Kiswahili " Mayi".



Le mot " Alliance ou Mariage" se dit en hébreu " Kala" et en Kikongo nous avons " Kwala".

Le chiffre "Sept" se dit en hébreu " Saba" et en Kikongo nous avons " Samba".



Le mot " Voix" se dit en hébreu " Qol" en bassa nous avons " Qal" signifiant dire, raconter.

Le mot étoile se dit en hébreu " Kokab" en bassa nous avons " Kokoa".



La liste est longue je ne peux donc pas tout citer ici.

A la 140, 141, 142 ème page du livre indiqué ci dessus, vous avez de nombreux autres exemples édifiants.



Si l'Égypte pharaonique était negroïde, n'est ce pas normal que toutes les langues dérive d'une certaine façon des langues africaines ?



Si l'Égypte pharaonique est lointaine, par nos langues locales, elle demeure très proche.



Ce qu'il est important de faire comme travail, c'est de par la structure de nos langues, arriver à décoder la science spirituelle de Khemet.



Le copte que parle les chrétiens actuels d'Égypte est sensé être la forme atténuée de la langue des pharaons.

C'est nostalgique de chercher à recréer la langue pharaonique dans sa forme la plus ancienne.

Et si cette forme supposé ancienne de la langue de Khemet était simplement nos langues locales actuelles ?



Le domaine de la recherche doit être exploré par chacun d'entre nous.

C'est pourquoi aussi, la méditation est un outil d'investigation que nous devons bien maîtriser.



La diversité des langues du Continent est une illusion car, autant que nous sommes, nous pouvons apprendre à parler toutes les 2000 langues Africaines.



Un chat restera 1000 ans avec un chien, il continuera de miauler et le chien lui, continuera d'aboyer.



Chacun restera dans sa nature.



Entre Africains, nous devons savoir que notre nature ne se définit pas par notre langue.

Notre mélanine est notre nature.

Le peuple à la mélanine. Ça c'est notre nature.

Notre unité en tant que peuple est le pillier fondamental avant toute chose.



Wosi-Ré ( Osiris ) est notre Divinité, le Père de notre Peuple.



À demain pour le premier cours sur l'arbre de vie de Khemet.



À très bientôt

DjôotiguiBA

