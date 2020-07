Dans Civilisation ou barbarie , Cheikh Anta Diop démonte Les mensonges sur Thalès et Pythagore.

Toutes les recherches scientifiques que cheikh anta diop a menées sur les fondements historiques de la civilisation africaine culminent en cet ouvrage capital, affirmation de l’identité nègre, dont le titre marque avec force l’enjeu : civilisation ou barbarie.” Pour nous, écrit cheikh Anta Diop, le retour à l’Égypte dans tous les domaines est la condition nécessaire pour réconcilier les civilisations africaines avec l’histoire, pour pouvoir bâtir un corps de sciences humaines modernes, pour rénover la culture africaine. loin d’être une délectation sur le passé, un regard vers l’Égypte antique est la meilleure façon de concevoir et bâtir notre futur culturel.l’Égypte jouera, dans la culture africaine repensée et rénovée, le même rôle que les antiquités gréco-latines dans la culture occidentale. ”Cette oeuvre exemplaire s’articule autour de grands thèmes qui s’inscrivent dans le débat culturel contemporain : la démonstration de l’origine africaine de l’humanité, à la fois au stade de l’homo-erectus et à celui de l’homo sapiens, fondée sur les données de la chronologie absolue, de l’anthropologie physique et de l’archéologie préhistorique ; la description des lois qui gouvernent l’évolution des sociétés dans leurs différentes phases (clans, tribus, nations) ; l’identification des différents types d’états et celle du moteur de l’histoire dans les états à ” mode de production asiatique ” ; l’étude des différentes révolutions de l’histoire, surtout de celles qui ont apparemment échoué et que la théorie classique n’a jamais prises en compte ; une définition de l’identité culturelle et une approche des relations interculturelles ; l’évaluation de l’apport scientifique du monde noir égyptien à la Grèce en particulier ; les prémisses d’une nouvelle philosophie largement fondée sur les sciences et l’expérience scientifique et qui pourrait, peut-être, un jour, réconcilier l’homme avec lui-même.Les Grecs ont toujours affirmé avoir trouvé en Égypte et en Mésopotamie les matériaux de base pour leur astronomie et leur géométrie. Les premiers mathématiciens grecs sont issus d’Asie Mineure. Le début du développement des mathématiques grecques 3 s’est fait au carrefour de ces civilisations.Thalès de Milet en Asie (−640, −546) est supposé avoir calculé à l’aide d’un bâton la hauteur d’une pyramide, calculé la distance d’un bateau en mer. Thalès est crédité de trois résultats importants: un diamètre partage un cercle en deux parties égales; un angle inscrit dans un demi-cercle est droit; dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. L’apport de Thalès est d’avoir introduit des démonstrations en mathématiques, au lieu de résultats épars, tantôt justes, tantôt faux en usage jusque là.