DU VIVRE ENSEMBLE POLITIQUE AU GHANA ET EN CÔTE D'IVOIRE

Beaucoup d’observateurs ivoiriens, ayant vu ces images, se sont pris à rêver du même vivre ensemble politique dans leur pays, la Côte d’Ivoire. Mais ils doivent prendre en compte le fait que les réalités politiques et sociologiques des deux pays ne sont pas les mêmes.



Au Ghana, le président actuel a été élu alors que celui de Côte d’Ivoire n’a pas été élu et a été installé de force par l’armée française. La question de sa légitimité reste donc posée malgré le temps passé au pouvoir parce qu’il a bien conscience qu’il n’est pas à une place que le peuple lui a donnée.



Et c’est précisément cela qui explique cette attitude de méfiance permanente vis-à-vis de son opposition et même vis-à-vis de simples citoyens qui veulent s’exprimer et agir librement, comme Samba David de la Coalition Des Indignés, ou actuellement comme le député Gnangbo Kacou qui voulait marcher de Noé qui se trouve à la frontière avec le Ghana jusqu’à Abidjan pour réclamer la libération des prisonniers politiques que détient depuis 2011 le régime Ouattara.



Donc, ce sont ces conditions de son accession au pouvoir d’état qui font que le régime Ouattara a peur de ses adversaires, qu'il les détient en prison en Côte d’Ivoire, et qu’il y a même certains qu'il a déportés à l’étranger en Europe. L’objectif principal étant clairement de les neutraliser.



Des adversaires politiques sont aussi contraints à l’exil par ce régime qui a fait arrêter et emprisonner ceux qui sont retournés au pays sans faire allégeance.



Les comptes de certains adversaires du régime, de ceux qui sont dans la liste des personnes à neutraliser, sont gelés. Ils sont donc privés des moyens de vivre correctement et de subvenir aux besoins de leurs familles. Etc.



Toutes ces entraves à la liberté, toutes ces pressions sur ses adversaires politiques, s’expliquent surtout par le fait que le régime Ouattara n’est pas à sa vraie place et se méfie donc de tout le monde et plus particulièrement de ces adversaires qu’il soupçonne en permanence de vouloir le renverser, comme on a pu le voir avec la descente au domicile d’un ancien ministre en exil.



« Quand on a été élu, on a sa façon de marcher, et quand on n’a pas été élu, on a aussi sa façon de marcher », avait dit le président Laurent Gbagbo qui , parce qu’il a été élu, pouvait s’appuyer sur sa légitimité et n’avait donc pas hésité à entreprendre toutes les démarches possibles pour ramener au pays et dans le jeu politique ses adversaires, Bédié et Ouattara, qui avaient fui le régime du général Guéï, et qui étaient donc en exil en Europe. Le général Guéï était lui-même aussi dans un exil, intérieur celui-là, après avoir été chassé du pouvoir par le peuple.



"...Quand nous avons pris le pouvoir depuis octobre 2000, nous avons fait en sorte que tous ceux qui étaient en exil extérieur rentrent en Côte d’Ivoire, et ceux qui étaient dans les exils intérieurs reviennent dans la République ...", dira le président Gbagbo pour décrire une réalité que les ivoiriens ont vécue à travers un forum pour la réconciliation nationale qui n’aura pas porté les fruits escomptés à cause de la mauvaise volonté de ses adversaires qui ont rusé avec la réconciliation et dont la seule ambition était de le renverser par les armes. Ce qui sera finalement fait.



Dans un pays donc, l’opposition est républicaine ou pas, et le bon ordre républicain, le vivre ensemble politique dépend aussi bien du chef de l’état que de l’opposition.



Il faut noter , pour finir , que l'opposition en Côte d'Ivoire réclame le dialogue depuis 2011, pour aller à la réconciliation. Une chose que le régime Ouattara qui préfère choisir ses interlocuteurs, a toujours refusé quand il ne l'instrumentalise pas.



Alexis Gnagno