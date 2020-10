DOCUMENTAIRE ZOUGLOU FEELING : LA RÉACTION À CHAUD DU JOURNALISTE FOFANA ABISSIRI

J'ai visionné le documentaire. Félicitations car c'est un travail qui a le mérite d'avoir été fait pour les générations futures.



Dans la forme, le documentaire sur le Zouglou aborde différentes thématiques : les origines, les paroles, la musique, la fonction sociale du Zouglou, l'expansion (nationale, régionale et internationale).



Bravo pour le choix des intervenants : les faiseurs de Zouglou (artistes, créateurs et ingénieurs du son comme Philippe Kadja, Donguy).



L'une des faiblesses de certains intervenants, c'est leur incapacité à définir par exemple ce qu'est le Zouglou.



Autre faiblesse : l'absence de Magic System, figure emblématique de l'expansion du Zouglou sur la scène mondiale.



L'atout majeur c'est que la voix off laisse le temps et la place aux personnes de se dire. Mais l'avis d'artistes de renom non Zouglou sur le Zouglou aurait été intéressant. Un Alpha Blondy ou Meiwey se prononçant sur le Zouglou aurait été exquis. Car ce sont des connaisseurs de la musique et de la scène mondiale et locale, comme un expert comme Donguy qui a un discours structuré et très intellectuel sur le Zouglou.



Autre limite du documentaire, c'est le fait de passer sous silence la tentative de récupération politique du Zouglou à sa création avec les Parents du Campus. (...)



Voilà à chaud ce que je peux dire.



Encore bravo pour le travail réalisé.



Un document précieux, un documentaire pour l'histoire et pour les générations futures.



Fofana Abissiri