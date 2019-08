DJ Arafat, légende ivoirienne du coupé-décalé, est mort dans un accident de la route

Le chanteur ivoirien DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Huon, légende du coupé-décalé, est mort à 33 ans, lundi 12 août, des suites d’un accident de la circulation survenu la nuit précédente, a annoncé la Radiodiffusion télévision ivoirienne, citée par l’Agence France-Presse (AFP). Selon des messages et des photos qui circulent sur les réseaux sociaux, DJ Arafat conduisait une moto lorsqu’il a percuté une voiture.Dans un communiqué diffusé par la chaîne ivoirienne sur sa page Facebook, le ministre ivoirien de la culture et de la francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, a présenté ses condoléances « à sa famille et à tous les mélomanes ivoiriens ». Il annonçait son attention de « prendre toutes les dispositions de concert avec le chef de l’Etat pour les hommages et obsèques de l’artiste et invite tous les mélomanes à la retenue et au calme ». Fin juillet, une bagarre rangée avait éclaté entre des proches de DJ Arafat et Safarel Obiang, une autre star ivoirienne. Début 2019, l’artiste avait sorti son dixième album.« On est tous sous le choc », a témoigné, auprès de l’AFP, le producteur et spécialiste du hip-hop Ickx Fontaine. Selon lui, DJ Arafat était « au top niveau depuis quinze ans et son premier tube, Jonathan. C’était impressionnant. C’était un vrai chanteur et un batteur (…) il a donné un nouveau souffle au coupé-décalé ». DJ Arafat avait été désigné « meilleur artiste de l’année » aux Awards du coupé-décalé, en 2016 et 2017.Genre musical, mais aussi attitude, le coupé-décalé est né en 2003 dans les boîtes de nuit ivoiriennes pour se disséminer ensuite dans toute l’Afrique. Il a commencé à conquérir l’Europe et les Etats-Unis, notamment grâce aux sportifs qui ont popularisé certains pas de danse.