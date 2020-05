Créer nos propres fêtes et jours fériés

Au-delà de leur aspect purement ludique, les fêtes sont des moments symboliques de ressourcements spirituels et moraux. Elles réactualisent la mémoire vive des communautés dans ce qu’elles y ont inscrit et déposé comme dates repères significatives et identificatrices de leurs parcours dans le temps historique et onirique. Elles synthétisent et projettent, dans l’instant euphorique, le passé, le présent, et font vibrer le futur et les grandes utopies de la communauté. Ce sont des moments d’exaltation collective de forte amplitude spirituelle. Il est admis que c’est dans le rappel symbolique de leur passé, à travers ces moments de densité émotionnelle et de communion, que les peuples affinent leurs capacités de résistance et de foi en l’avenir. C’est pourquoi il est important qu’un peuple apprenne à s’aimer, à se célébrer lui-même dans le souvenir de ses propres héros, ses propres défis, ses propres souffrances, réussites et échecs, ses propres mythes, utopies et expériences du Monde, afin de mieux se projeter. Or, sur cette question, il m’apparaît que l’Afrique, notamment mon pays la Côte d’Ivoire, n’a pas encore compris la nécessité de se donner des occasions festives ancrées dans ses traditions et son histoire. Pour son propre réarmement moral et spirituel.