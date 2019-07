Coupe d’Afrique des Nations : la Côte d’Ivoire rejoint l’Algérie en quarts !

Après les qualifications de l’Algérie et de Madagascar ce dimanche, c’était au tour du Mali et de la Côte d’Ivoire de s’affronter à Suez pour une place en quart de finale de cette Coupe d’Afrique des Nations édition 2019. Le Mali a fait forte impression en phase de poules avec une première place tandis que la Côte d’Ivoire, elle, a été plutôt décevante, terminant en deuxième position. On s’attendait donc à une rencontre physique et relativement ouverte en ce lundi après-midi.Dans les premiers instants de la rencontre, on a vite compris que cela allait être difficile pour Nicolas Pépé et ses coéquipiers. Le Lillois luttait en vain contre son ex-coéquipier à Lille (il va être transféré à l’Olympique Lyonnais), Youssouf Koné. Abdoulaye Diaby n’était pas loin d’ouvrir la marque sur un corner frappé par Diadié Samassekou alors que Gbohouo avait totalement manqué sa reprise (17e).