Côte d'ivoire : l'ex-maire du Plateau condamné à 20 ans de prison

« Une parodie de justice ! » C’est ainsi que Noël Akossi Bendjo analyse le jugement du tribunal correctionnel d’Abidjan. Dans une lettre publiée sur L'Infodrome, site d’information proche du PDCI, l’ex-maire du Plateau dénonce des accusations invraisemblables et dit subir un bâillonnement de la part du pouvoir.Accusé de détournement de fonds publics, de faux, usage de faux et blanchiment, le cadre du parti historique ivoirien a été condamné à 20 ans de prison ferme, ainsi qu’à 15 millions d’euros d’amende et cinq ans de privation de droits.