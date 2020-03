Côte d'ivoire - Spectacle : L'artiste COHI WOBY confirme son talent

L'occasion marquait la soirée dédicace de celui que l'on surnomme le grand parolier de la musique Gban. COHI WOBY, ce sont des chansons remplies de proverbes, des mélodies enivrantes et de bien d'autres musiques aux sonorités Jazz et Soûl. Mais c'est surtout cette volonté de montrer à son public venu massivement qu'il maîtrise son art. L'art de la chanson qui tire ses sources dans la tradition Gban d'où il est originaire. Son dernier album " Conviction " disponible depuis quelques jours est un condensé de belles mélodies et de messages. Riche d'environ une dizaine de titres, cette oeuvre a été présentée aux fans de l'artiste qui ont effectué nombreux le déplacement.



Comme il sait si bien le faire, l'artiste a fait balader son public dans les confins de la tradition Gban, sur une variété de musiques aux colorations reggae, Jazz, Soûl. Disons un style de musiques de recherche qui, à n'en point douter, va bientôt ouvrir à ce chanteur les portes de l'international. C'est le quatrième album de sa carrière. Une carrière musicale à laquelle COHI WOBY avait toujours tenu alors qu'il était militaire de l'armée ivoirienne. La chanson est innée en lui, comme il aime à le dire.

Bénéficiant du soutien de ses" frères " artistes Gagou, du Maire de Diegonefla et de bien d'autres acteurs du showbiz, fils et cadres de la région, l'artiste a présenté " Conviction " avant de faire danser toute la nuit ce grand public venu lui témoigner sa sympathie. En tout cas, ce fut une belle soirée pour l'artiste qui signe son retour avec cet album à avoir absolument.



José TETI

Correspondant permanent à Abidjan