Côte d'ivoire - Le conseil politique du RHDP demande à Alassane Ouattara d’accepter d’être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

RÉSOLUTION DU CONSEIL POLITIQUE DU RHDP RELATIVE À LA PROPOSITION DE S.E.M. ALASSANE OUATTARA, COMME CANDIDAT DU RHDP À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 31 OCTOBRE 2020



Le Conseil Politique du RHDP s’est réuni ce jour, mercredi 29 juillet 2020, de 17h à 19h au Sofitel hôtel ivoire d’Abidjan sous la présidence de S.E.M. ALASSANE OUATTARA, Président de la République, Président du RHDP.

Cette rencontre extraordinaire a porté sur un point unique : la proposition du candidat du RHDP à l’élection Présidentielle du 31 octobre 2020, qui constitue un cas de force majeur.

Au terme de sa séance, tenue dans un esprit de grande responsabilité et de sagesse, le Conseil Politique a pris la résolution qui suit :



Le Conseil Politique

Vu les dispositions de l’article 19 des statuts du Parti ;



Considérant la situation sociopolitique nationale marquée par la dispation tragique le 8 juillet 2020 du Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY, candidat désigné du RHDP à trois (03) mois du scrutin présidentiel, qui constitue un cas de force majeure ;



Considérant les graves périls que cette disparition fait peser sur la nation toute entière ;



Considérant les appels pressants de tous les organes et structures du Parti ;



Considérant les appels des élus du Parti à la base (Conseillers régionaux, Parlementaires et Maires) ; ainsi que celui des membres du conseil économique social environnemental et culturel ;



Considérant les appels de nombreux cadres et militants du Parti ;



Considérant les appels pathétiques et angoissés, émanant des différentes régions du pays ;



Considérant l’impérieuse nécessité de préserver la grande œuvre de développement réalisée par le Président ALASSANE OUATTARA Président du RHDP à la tête du pays ;



Considérant les nouveaux défis de l’environnement national et international marqué notamment par le terrorisme, une crise sanitaire mondiale, un ralentissement économique avec les difficultés sociales et humanitaires qui en découlent ;



Considérant que ces défis induisent l’invention de nouveaux paradigmes et modes de gestion des Etats qui nécessitent de l’expérience et de l’expertise ;



Soucieux de maintenir dans le pays, la paix et la stabilité retrouvées grâce à la gouvernance du Président ALASSANE OUATTARA après la longue crise,



a) Demande à S.E.M. ALASSANE OUATTARA Président de la République, Président du RHDP d’accepter d’être le candidat du RHDP à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.



b) Instruit la Direction du Parti d’anticiper conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du règlement intérieur du Parti, sur l’organisation de la convention d’investiture du candidat du RHDP.





Fait à Abidjan, le 29 juillet 2020







Le Conseil Politique du RHDP