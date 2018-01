Côte d’Ivoire : une unité de façade complexe entre les partis RDR et PDCI

C’est par un communiqué aussi cinglant que lapidaire que le porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, a répondu ce lundi à son ex-homologue, l’ancien porte-parole du Rassemblement des Républicains (RDR), Joël N'Guessan. Kobenan Kouassi Adjoumani s’offusque des allusions tendancieuses, offensantes à l’encontre des cadres du PDCI, de déclarations à la limite insultantes contre le parti et le président Henri Konan Dédié.Une allusion faite à une récente interview de Joël N'Guessan, accordée au quotidien Le Patriote. Une interview dans laquelle le cadre RDR laisse entendre que le PDCI et ses principaux dirigeants jouent un double jeu en matière d’unification des partis. En prenant pour preuve la recomposition de la commission électorale et le redécoupage demandé par des représentants du parti.