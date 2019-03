Côte d’Ivoire : un nouveau président de l’Assemblée nationale élu en remplacement de Guillaume Soro

Le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir), Amadou Soumahoro, a été élu jeudi à Abidjan président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en remplacement de Guillaume Soro, démissionnaire.



Amadou Soumahoro a été élu par 153 voix contre trois pour son adversaire, Jérémie N'gouan, du PDCI (ex membre de la coalition au pouvoir) et deux bulletins nuls lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale.



La session a été boycottée par le PDCI et d'autres députés proches de l'opposition qui dénonçaient l'utilisation du bulletin multiple pour le vote.



Amadou Soumahoro, 66 ans, élu dans la circonscription de Séguéla (nord-ouest) était ministre auprès du président de la République chargé des Affaires politiques.



Il succède à Guillaume Soro, contraint à la démission le 8 février après son refus d'adhérer au parti unifié, le RHDP, créé par la volonté du président Alassane Ouatera.



Xinhua