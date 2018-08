Côte d'Ivoire : un nouveau pont à Abidjan pour fluidifier la circulation

Abidjan est régulièrement perturbé par des engorgements et des embouteillages monstres. Pour résoudre cela après le troisième pont inauguré par Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié en 2014, le gouvernement ivoirien vient de lancer les travaux pour un quatrième pont. Un ouvrage qui reliera deux quartiers très fréquentés de la capitale économique.Long d'un kilomètres 400 le quatrième pont d'Abidjan reliera le quartier populaire de Yopougon au quartier des affaires du Plateau. Il permettra surtout à son achèvement dans 26 mois, de désengorger la voie du Nord qui mène à l'extérieur d'Abidjan et dessert en même temps Yopougon et ses 1 million d'habitants. Un ouvrage qui enjambera la lagune au niveau de la baie du Banco. Ce sont, prévoient les spécialistes du transport, au moins 70 000 véhicules par jour qui emprunteront ce passage dont 6 à 10 % de poids lourds.