Côte d'Ivoire : un mort et des blessés dans un braquage à Bouaké

Un braquage à la Kalachnikov dans un marché de Bouaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire, a fait un mort et une dizaine de blessés lundi.Deux individus à moto armés de fusils d'assaut Kalachnikov ont braqué, à son arrivée au marché, un acheteur de noix de cajou qui venait de retirer dans une banque 20 millions de francs CFA (30.000 euros) et qu'ils avaient suivi.Les malfaiteurs ont été pris en chasse par la foule alors qu'ils repartaient à moto. Ils ont alors ouvert le feu pour couvrir leur fuite, tuant un marchand d'ignames et blessant une dizaine de personnes, selon les témoignages de commerçants.Les blessés ont tous été conduits au centre hospitalier universitaire de Bouaké.