Côte d'Ivoire : un marché du travail en trompe-l'œil

Nos travaux montrent que les travailleurs surqualifiés, dont un bon nombre ont un BTS, un DEUG ou un DUT, sont les plus exposés à gagner de petits salaires par rapport à certains emplois, même si avec l'expérience et l'âge, l'écart de salaire avec les personnes qualifiées pour le poste diminue. Plus le travailleur surqualifié vieillit, plus il a de l'expérience dans son emploi. Il augmente sa productivité marginale dans l'entreprise et par suite son salaire. Pour rappel, la surqualification est la distinction qui peut être observée entre le niveau de qualification du travailleur et la qualification requise par le poste d'emploi qu'il occupe.Freeman, en 1976, est l'un des premiers économistes à avoir manifesté, à la fin des années 1970, de l'intérêt pour ce phénomène à travers l'étude sur les baby-boomers sur le marché du travail aux États-Unis. Selon lui, l'augmentation de l'offre de travailleurs hautement qualifiés s'est réalisée pendant la période durant laquelle la demande des travailleurs qualifiés était en baisse, forçant les diplômés hautement qualifiés à accepter des emplois qui nécessitaient des qualifications de niveau plus faible que les leurs. La surqualification a des implications en termes de salaire. Cette dimension du phénomène est étroitement liée à la littérature économique sur les rendements de l'éducation des diplômés. Selon Gary Becker, le rendement salarial est en corrélation avec la durée de la formation du diplômé. Le salaire étant fixé par les conditions de la concurrence, il mesure la productivité de l'individu.Le gouvernement ivoirien, dans un contexte de pénurie de travailleurs qualifiés a augmenté les dépenses globales d'éducation sur la période 2006-2014, passant de 579 505 millions de FCFA à 1 230 843 millions de FCFA (source : ministère du Budget, ENV 2008 et ENV 2015) afin de soutenir le développement de la Côte d'Ivoire. Mais le taux de surqualification, qui est de 29,69 % sur le marché du travail et de 30,68 % pour les diplômés du supérieur, montre un déphasage entre les investissements consentis dans l'éducation et les besoins du marché du travail. À diplôme égal, le diplômé qui accepte un emploi dont les exigences de qualification sont inférieures à son niveau de qualification subit un écart de salaire par rapport à son confrère qui est dans un emploi dont les exigences de qualification sont égales au niveau de qualification.