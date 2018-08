Côte d’Ivoire : situation politique et sociale critique à l’approche de la présidentielle

Dans un rapport confidentiel, les ambassadeurs de l’Union européenne s’alarment sur la situation politique et sociale de la Côte d’Ivoire. Une inquiétude qui devient grandissante à l’approche de l’élection présidentielle de 2020. En effet, les indicateurs sociaux stagnent avec un taux de pauvreté de 46 % en 2015. Une situation qui contredit cette image rassurante du pays marquée par une stabilité retrouvée et des taux de croissance élevés. Le document relayé par Le Monde dénonce surtout les "failles politiques importantes de la reconstruction" après la décennie de crise politico-militaire des années 2000. Il pointe également "les fragilités non résorbées d’un pays peut-être moins solide et démocratique que sa bonne image pourrait le laisser penser".Les chefs de mission de l’UE se projettent déjà vers la présidentielle de 2020. Selon eux, la situation actuelle n’est pas favorable pour le scrutin. Les ambassadeurs européens dénoncent notamment un pouvoir qui restreint les espaces d’expression, et une contestation sociale grandissante. "Les autorités se montrent hermétiques aux critiques internes et externes, et semblent désireuses de ne laisser aucun lieu de pouvoir leur échapper", ont-ils écrit.