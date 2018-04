Côte d’Ivoire : ‘’si la Constitution dit que Ouattara peut faire un autre mandat, il n’y a pas de souci’’ (Dahico)

L’humoriste ivoirien Adama Dahico estime que si la Constitution de la Côte d’Ivoire stipule que le chef de l’Etat Alassane Ouattara peut faire un autre mandat ‘’il n’y a pas de souci’’, dans un entretien accordé lundi à APA.



‘’Si la Constitution dit que Ouattara peut faire un autre mandat, il n’y a pas de souci. Mais, si la Constitution dit non qu’il ne peut pas et qu’il veut maintenant forcer un passage, là c’est anti-démocratique’’, affirme Adama Dahico.



Pour lui si la Constitution actuelle permet au président Ouattara ‘’d’être candidat à la présidentielle, il n’y a pas de soucis, (car) ce sont les Ivoiriens qui ont voté la Constitution à plus de 87%, et c’est cela la démocratie’’.



Le départ d’un président, selon l’humoriste ivoirien, ‘’doit être fait conformément à la Constitution’’.



Il confie ne pas accuser le président camerounais Paul Bia qui a fait plus de 30 ans au pouvoir car ‘’il a été régulièrement élu et réélu selon la Constitution, il s’est toujours présenté et a toujours gagné‘’.



Dans un ouvrage à paraitre bientôt intitulé ‘’Je veux gouverner la France pour mieux comprendre l’Afrique’’, Adama Dahico soutient qu’’’en Afrique, on a plutôt besoin d’un chef pour guider un peuple vers le développement et non d’un président déguisé pour gérer une Nation, parce que quand le président est déguisé il y a problème’’.



Les prochaines élections présidentielles en Côte d’Ivoire sont prévues en 2020. Dans un message à la Nation, le président Alassane Ouattara qui est à son deuxième mandat, a fait savoir que pour l’heure, ses préoccupations sont les questions de développement du pays et le bien-être des Ivoiriens.



APA